определите систематическое положение лепидосирена южноамериканского, расположив таксоны в правильной последовательности, начиная с царства: а)Костные рыбы б)Двоякодышащие в)Многоклеточные г)лепидосирен южноамериканский д)Рыбы е...
Биология
определите систематическое положение лепидосирена южноамериканского, расположив таксоны в правильной последовательности, начиная с царства: а)Костные рыбы б)Двоякодышащие в)Многоклеточные г)лепидосирен южноамериканский д)Рыбы е)Хордовые ж)Животные з)Позвоночные Помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вжездабг ( вроде бы так )
Гость:
Последовательность в)ж)е)з)д)а)б)г)...
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