в чем состоит особенность природы вирусов и организации организма?? помогите пожалуйста))
Биология
в чем состоит особенность природы вирусов и организации организма?? помогите пожалуйста))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
неклеточные организмы,специализированные на встраивание в клетки других организмов, не могут размножаться вне клетки хозяина, состоят из кусков РНК или ДНК, белков помощников и капсида(защитной оболочки)
Гость:
Вирусы - неклеточная форма жизни, способны к жизнедеятельности только внутри другого организма. Состоят из белковой оболочки и нуклеотида.
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