В начале цена изделия составляет 1500тг,после подарожания -1710тг. на сколько процентов повысилась цена изделия

Математика

В начале цена изделия составляет 1500тг,после подарожания -1710тг. на сколько процентов повысилась цена изделия

Автор: Гость