В начале цена изделия составляет 1500тг,после подарожания -1710тг. на сколько процентов повысилась цена изделия
Математика
В начале цена изделия составляет 1500тг,после подарожания -1710тг. на сколько процентов повысилась цена изделия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1710-1500=210 составляем пропорцию 210-х% 1500-100% 100*210/1500 =14 ответ 14%
Гость:
1710/1500=1,14 1,14-1=0,14 0,14*100%=14% Ответ: на 14%
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