скласти речення з сполученням слів: поллю грядку- полю грядку, в нашому житті - в нашому житі

Қазақ тiлi
скласти речення з сполученням слів: поллю грядку- полю грядку, в нашому житті - в нашому житі
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З самого ранку я полю грядку з морквою. - Поллюя грядку - буде гарний врожай. В нашому житті так багато цікавого! - Сусідські хлопчаки часто ховалися у нашому житі.
Гость:
я поллю свою грядку ввечорi. я зараз у бабусi полю грядку. в нашому життi трапляеться багато цiкавого . наша кiшка сховалася в нашому житi.
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