1.Три брата — Ваня, Саша, Коля — учились в разных классах одной школы. Ваня был не старше Коли, а Саша — не старше Вани. Назовите имена старшего из братьев, среднего и младшего. 2. На спортивной площадке лесного городка спортсм...
Экономика
1.Три брата — Ваня, Саша, Коля — учились в разных классах одной школы. Ваня был не старше Коли, а Саша — не старше Вани. Назовите имена старшего из братьев, среднего и младшего. 2. На спортивной площадке лесного городка спортсмены построились в следующем порядке: заяц, белка, волк, лиса, лось, медведь. Главный судья енот предложил всем построиться по росту, начиная с самого высокого: лось, медведь, волк, лиса, заяц, белка. Разрешалось перестраиваться в ряду, меняясь местами, только рядом стоящими парами и переходить на новое место, проходя также пару рядом стоящих зверей. За какое наименьшее число таких переходов можно перестроиться по росту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. старший - Коля, средний - Ваня, младший - Саша.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В начале цена изделия составляет 1500тг,после подарожания -1710тг. на сколько процентов повысилась цена изделия
Қазақ тiлi
Биология