1.Три брата — Ваня, Саша, Коля — учились в разных классах одной школы. Ваня был не старше Коли, а Саша — не старше Вани. Назовите имена старшего из братьев, среднего и младшего. 2. На спортивной площадке лесного городка спортсм...

Экономика

1.Три брата — Ваня, Саша, Коля — учились в разных классах одной школы. Ваня был не старше Коли, а Саша — не старше Вани. Назовите имена старшего из братьев, среднего и младшего. 2. На спортивной площадке лесного городка спортсмены построились в следующем порядке: заяц, белка, волк, лиса, лось, медведь. Главный судья енот предложил всем построиться по росту, начиная с самого высокого: лось, медведь, волк, лиса, заяц, белка. Разрешалось перестраиваться в ряду, меняясь места­ми, только рядом стоящими парами и переходить на новое место, проходя также пару рядом стоящих зве­рей. За какое наименьшее число таких переходов мож­но перестроиться по росту?

Автор: Гость