Образец цинка, содержащий 18х10(в 23 степени) атомов металла, обработали соляной кислотой. Вычислите количество вещества и массу образовавшейся соли.
Химия
Образец цинка, содержащий 18х10(в 23 степени) атомов металла, обработали соляной кислотой. Вычислите количество вещества и массу образовавшейся соли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn+2HCl=ZnCl2+H2 n=N/Na n=18*10^23/6*10^23=3 моля столько же соли, 3*136=408 г
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