57+х=84 53+х=84 48+х=84 решить уравнения Запиши уравнения, которое нужно поставить между данными, чтобы корень каждого следующего уравнения был на 1 больше предыдущего. Пожалуйста сделайте всё задание
Математика
57+х=84 53+х=84 48+х=84 решить уравнения Запиши уравнения, которое нужно поставить между данными, чтобы корень каждого следующего уравнения был на 1 больше предыдущего. Пожалуйста сделайте всё задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х = 84-57 = 27 2) х = 84-53 = 31 3) х = 84-48 = 36
Гость:
1) 84-57=27 2) 84-53=31 3) 84-48=36
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