57+х=84 53+х=84 48+х=84 решить уравнения Запиши уравнения, которое нужно поставить между данными, чтобы корень каждого следующего уравнения был на 1 больше предыдущего. Пожалуйста сделайте всё задание

Математика

57+х=84 53+х=84 48+х=84 решить уравнения Запиши уравнения, которое нужно поставить между данными, чтобы корень каждого следующего уравнения был на 1 больше предыдущего. Пожалуйста сделайте всё задание

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