При сгорании углеводорода получили 1,76 г углекислого газа и 0,72 г воды. Относительная плотность вещества по азоту равна 1. Определить химическую формулу углеводорода.

Химия

При сгорании углеводорода получили 1,76 г углекислого газа и 0,72 г воды. Относительная плотность вещества по азоту равна 1. Определить химическую формулу углеводорода.

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