При сгорании углеводорода получили 1,76 г углекислого газа и 0,72 г воды. Относительная плотность вещества по азоту равна 1. Определить химическую формулу углеводорода.
Химия
При сгорании углеводорода получили 1,76 г углекислого газа и 0,72 г воды. Относительная плотность вещества по азоту равна 1. Определить химическую формулу углеводорода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,76/44=0,04 моль 0,72/18=0,04 моль значит 1*28=28 С2Н4
Гость:
CxHy; M(CxHy)=1*28=28; n(CO2)=1,76:44=0,04;n(C)=0,04;n(H2O)=0,72:18=0,04;n(H)=0,08; x:y=0,04:0,08 x:y=1:2 CH2-простейшая ф-ла;M(CH2)=14; 28:14=2(значит,индексы в простейшей ф-ле необходимо увеличить в 2 раза) C2H4-истиная ф-ла.
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