в полисах греции и в риме граждане считали своим долгом защиту отечества приведите примеры исполнения этого долга греками и римлянами
Обществознание
в полисах греции и в риме граждане считали своим долгом защиту отечества приведите примеры исполнения этого долга греками и римлянами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Муций Сцевола и Гораций Коклес в Риме.Сократ в битве при Потидее.
Гость:
Кораций Коклес-в риме.(ганнибал,сципион) Сократ-Греция,архимед,демосфен. пожалуйста!)
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