в полисах греции и в риме граждане считали своим долгом защиту отечества приведите примеры исполнения этого долга греками и римлянами

Обществознание

в полисах греции и в риме граждане считали своим долгом защиту отечества приведите примеры исполнения этого долга греками и римлянами

Автор: Гость