Стороны треугольника относятся как 2:3:4 Большая сторона подобного ему треугольника равна 12 см.Тогда периметр второго треугольника будет равен...?
Геометрия
Стороны треугольника относятся как 2:3:4 Большая сторона подобного ему треугольника равна 12 см.Тогда периметр второго треугольника будет равен...?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решим задачу по частям. Раз большая сторона 12 см, а так же она 4 части, то 12/4=3 см - это одна часть. 3*2(части)=6 см - первая сторона 3*3=9 см - вторая сторона третья сторона известна (12см) Складываем стороны (6+9+12), получаем периметр равный 27 см если что-то не понятно, пиши
Гость:
Пусть стороны треугольника равны 2х, 3х, 4х Тогда коэффициент х равен 12:4=3 Стороны треугольника 2х=6 см 3х=9 см 4х=12 см Периметр 6+9+12=27 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
запиши вопросы и ответы на них. You see Lizzy. Lizzy is a cat. It is a red and little. Lizzy is a good cat. - What ...? -Is Lizzy ...? - Is L...
Алгебра
В арифметической прогрессии первый член равен 28, а сумма первых двадцати пяти членов равна 925. Найдите разность и тридцатый член это прогрессии.