Стороны треугольника относятся как 2:3:4 Большая сторона подобного ему треугольника равна 12 см.Тогда периметр второго треугольника будет равен...?

Гость: Гость:

Решим задачу по частям. Раз большая сторона 12 см, а так же она 4 части, то 12/4=3 см - это одна часть. 3*2(части)=6 см - первая сторона 3*3=9 см - вторая сторона третья сторона известна (12см) Складываем стороны (6+9+12), получаем периметр равный 27 см если что-то не понятно, пиши