лента времени создания и прекращения существования СССР
История
лента времени создания и прекращения существования СССР
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик— государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год линию времени начертить сможешь?
Гость:
26 декабря 1991 -день прекращения сущестования СССР 1922 декабрь - создание
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