запиши вопросы и ответы на них. You see Lizzy. Lizzy is a cat. It is a red and little. Lizzy is a good cat. - What ...? -Is Lizzy ...? - Is Lizzy ... or ...?
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запиши вопросы и ответы на них. You see Lizzy. Lizzy is a cat. It is a red and little. Lizzy is a good cat. - What ...? -Is Lizzy ...? - Is Lizzy ... or ...?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)what colour is Lizzy? 2)Is Lizzy a goog cat? Is Lizzy a kitten? 3)Is Lizzy a cat or a dog? Is Lizzy red or white?
Гость:
-What is it? -it is a cat -Is Lissy what? -It is a red and little -Is Lissy puppy or cat? -Lizzy is a cat
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