запиши вопросы и ответы на них. You see Lizzy. Lizzy is a cat. It is a red and little. Lizzy is a good cat. - What ...? -Is Lizzy ...? - Is Lizzy ... or ...?

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запиши вопросы и ответы на них. You see Lizzy. Lizzy is a cat. It is a red and little. Lizzy is a good cat. - What ...? -Is Lizzy ...? - Is Lizzy ... or ...?

Автор: Гость