составьте уравнения следующих окислительно-востановительных реакций: a) Na + S -- больше b) Al + O2 -- больше c) Li + O2 -- больше

Химия

составьте уравнения следующих окислительно-востановительных реакций: a) Na + S -- больше b) Al + O2 -- больше c) Li + O2 -- больше

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