составьте уравнения следующих окислительно-востановительных реакций: a) Na + S -- больше b) Al + O2 -- больше c) Li + O2 -- больше
Химия
составьте уравнения следующих окислительно-востановительных реакций: a) Na + S -- больше b) Al + O2 -- больше c) Li + O2 -- больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na+S=Na2S 4Al+3O2=2Al2O3 4Li+ O2 = 2Li2O
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