Отец раздавал своим пятерым сыновьям наследство в виде мешков с золотом.Первому сыну досталось 30% всех мешков, второму-12 мешков,третьему-в два раза меньше,чем первому сыну,четвертому- в два раза меньше,чем второму сыну, а пос...

Алгебра

Отец раздавал своим пятерым сыновьям наследство в виде мешков с золотом.Первому сыну досталось 30% всех мешков, второму-12 мешков,третьему-в два раза меньше,чем первому сыну,четвертому- в два раза меньше,чем второму сыну, а последнему досталось 4 мешка с золотом.Сколько мешков с золотом оставил в наследство своим сыновьям отец?

Автор: Гость