Отец раздавал своим пятерым сыновьям наследство в виде мешков с золотом.Первому сыну досталось 30% всех мешков, второму-12 мешков,третьему-в два раза меньше,чем первому сыну,четвертому- в два раза меньше,чем второму сыну, а пос...
Алгебра
Отец раздавал своим пятерым сыновьям наследство в виде мешков с золотом.Первому сыну досталось 30% всех мешков, второму-12 мешков,третьему-в два раза меньше,чем первому сыну,четвертому- в два раза меньше,чем второму сыну, а последнему досталось 4 мешка с золотом.Сколько мешков с золотом оставил в наследство своим сыновьям отец?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сын - 30% 2 сын - 12 мешков 3 сын - 30%:2 = 15% 4 сын - 12:2= 6 мешков 5 сын - 4 мешка Решение: 1) 12+6+4=22 (м) 2) 30% +15% = 45% 3)100-45= 55% - это х мешков 3) составим пропорцию: 22/45%=х/55% отсюда х = 22*45/55= 18 мешков 4) 18+22 = 40 мешков Ответ: 40 мешков
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