в магазин привезли 1260кг картофеля в1 день продали 25% всего картофеля во 2 день неизвестно 30%остатка сколько кг картофеля осталось после 2-ух дней продажи?

Математика

в магазин привезли 1260кг картофеля в1 день продали 25% всего картофеля во 2 день неизвестно 30%остатка сколько кг картофеля осталось после 2-ух дней продажи?

Автор: Гость