в магазин привезли 1260кг картофеля в1 день продали 25% всего картофеля во 2 день неизвестно 30%остатка сколько кг картофеля осталось после 2-ух дней продажи?
Математика
в магазин привезли 1260кг картофеля в1 день продали 25% всего картофеля во 2 день неизвестно 30%остатка сколько кг картофеля осталось после 2-ух дней продажи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1260/100*25=315 (кг) - это 25% 2) 1260-315=945 (кг) - остаток. 3) 945/100*30=283,5 (кг) - 30% остатка 4) 945-283,5=661,5 (кг) - осталось
Гость:
1260*0.25=315кг продали в первый день 1260-315=945кг остаток 945*0,3=283,5 продали во второй день 1260-(315+283,5)=661,5 кг осталось продать
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