помогите пожалуйста построить фигуры животных,и записать координаты,ну как бы по точкам

Математика
помогите пожалуйста построить фигуры животных,и записать координаты,ну как бы по точкам
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).  (3;3); (0;3); (-3;2); (-5;2); (-7;4); (-8;3); (-7;1); (-8;-1); (-7;-2); (-5;0);                     (-1;-2); (0;-4); (2;-4); (3;-2); (5;-2); (7;0); (5;2); (3;3); (2;4); (-3;4); (-4;2);                     глаз (5;0).                Ответ: рыба.                             2).  (3;0); (1;2); (-1;2); (3;5); (1;7); (-3;6); (-5;7); (-3;4); (-6;3); (-3;3); (-5;2);                     (-5;-2); (-2;-3); (-4;-4); (1;-4); (3;-3); (6;1); (3;0); глаз (-1;5).             Ответ: утенок.                 3).  (1;7); (0;10); (-1;11); (-2;10); (0;7); (-2;5); (-7;3); (-8;0); (-9;1); (-9;0);                      (-7;-2); (-2;-2); (-3;-1); (-4;-1); (-1;3); (0;2); (1;-2); (0;0); (0;3); (1;4);                      (2;4); (3;5); (2;6); (1;9); (0;10);                      глаз (1;6).             Ответ: заяц.                 4).  (1;-4); (1;-6); (-4;-6); (-3;-5); (-1;-5); (-3;-4); (-3;-3); (-1;-1); (-1;0); (-3;0);                     (-3;-1); (-4;-1); (-4;0); (-3;1); (-1;1); (-1;2); (-3;3); (-1;4); (0;6); (1;4);                     (1;2); (3;4); (6;5); (9;2); (9;0); (9;-4); (6;-4); (5;-1); (4;-1); (1;-4);                     глаз (-1;3).            Ответ: белка.               5).  (7;-2); (7;-3); (5;-3); (5;-4); (1;-4); (1;-5); (-7;-5); (-8;-3); (-10;-3); (-11;-4);                    (-11;-5); (-6;-7); (-4;-9); (-4;-11); (-12;-11); (-15;-6); (-15;-2); (-12;-1);                    (-10;-1); (-10;1); (-6;3); (2;3); (3;4); (5;4); (6;5); (6;4); (7;5); (7;4); (8;2);                    (8;1); (4;-1); (4;-2);(7;-2);                    глаз (6;2).           Ответ: кошка.              6).  (0;-5); (-1;-3); (-3;-2); (-4;-1); (-5;2); (-5;4); (-6;5); (-7;5); (-6;6); (-6;8);                    (-5;7); (-5;8); (-4;7); (-4;8); (-3;6); (-3;3); (1;2); (4;3); (6;5); (5;3); (6;4);                    (5;2); (6;3) (5;1); (3;-2); (1;-3); (0;-5);                    глаз (-5;6).          Ответ: курица.
Гость:
  (- 7; - 2), (- 3; 4), (- 1; 4), (2; 7), (2; 4), (2; 4), (5; 4), (9; - 5), (10; - 9), (8; - 8), (5; - 10), (7; - 5), (3; - 2), (- 7; - 2). (0; 0),(0; 2), (2; 1), (3; 0), (0; 0). (- 4; 0), (- 4; 1), (- 3; 1), (- 3; 0), (- 4; 0).  Дельфин  динозавр (9; 0), (10; 1), (12; 2), (10; 9), (6; 12), (5; 16), (2; 16), (1; 17), (4; 17), (1; 19), (2; 20), (4; 19), (6; 19), (8; 18), (9; 14), (17; 13), (20; 10), (23; 8), (26; 4), (27; 1), (23; 4), (19; 6), (16; 7), (13; 0), (9; 0). Глаз: (5; 18).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
напишите пожалуйста " невыдуманный рассказ (о себе)
Ответить
Алгебра
Дана функция f(x)=2x-1 Задать формулой: y=f(x+1)
Ответить
Алгебра
Отец раздавал своим пятерым сыновьям наследство в виде мешков с золотом.Первому сыну досталось 30% всех мешков, второму-12 мешков,третьему-в два ра...
Ответить
Химия
пример разложения солей при нагревании
Ответить
Химия
Сколько молекул содержится в 1 мл водорода при нормальных условиях? Заранее спасибо.
Ответить