помогите пожалуйста построить фигуры животных,и записать координаты,ну как бы по точкам
Математика
помогите пожалуйста построить фигуры животных,и записать координаты,ну как бы по точкам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). (3;3); (0;3); (-3;2); (-5;2); (-7;4); (-8;3); (-7;1); (-8;-1); (-7;-2); (-5;0); (-1;-2); (0;-4); (2;-4); (3;-2); (5;-2); (7;0); (5;2); (3;3); (2;4); (-3;4); (-4;2); глаз (5;0). Ответ: рыба. 2). (3;0); (1;2); (-1;2); (3;5); (1;7); (-3;6); (-5;7); (-3;4); (-6;3); (-3;3); (-5;2); (-5;-2); (-2;-3); (-4;-4); (1;-4); (3;-3); (6;1); (3;0); глаз (-1;5). Ответ: утенок. 3). (1;7); (0;10); (-1;11); (-2;10); (0;7); (-2;5); (-7;3); (-8;0); (-9;1); (-9;0); (-7;-2); (-2;-2); (-3;-1); (-4;-1); (-1;3); (0;2); (1;-2); (0;0); (0;3); (1;4); (2;4); (3;5); (2;6); (1;9); (0;10); глаз (1;6). Ответ: заяц. 4). (1;-4); (1;-6); (-4;-6); (-3;-5); (-1;-5); (-3;-4); (-3;-3); (-1;-1); (-1;0); (-3;0); (-3;-1); (-4;-1); (-4;0); (-3;1); (-1;1); (-1;2); (-3;3); (-1;4); (0;6); (1;4); (1;2); (3;4); (6;5); (9;2); (9;0); (9;-4); (6;-4); (5;-1); (4;-1); (1;-4); глаз (-1;3). Ответ: белка. 5). (7;-2); (7;-3); (5;-3); (5;-4); (1;-4); (1;-5); (-7;-5); (-8;-3); (-10;-3); (-11;-4); (-11;-5); (-6;-7); (-4;-9); (-4;-11); (-12;-11); (-15;-6); (-15;-2); (-12;-1); (-10;-1); (-10;1); (-6;3); (2;3); (3;4); (5;4); (6;5); (6;4); (7;5); (7;4); (8;2); (8;1); (4;-1); (4;-2);(7;-2); глаз (6;2). Ответ: кошка. 6). (0;-5); (-1;-3); (-3;-2); (-4;-1); (-5;2); (-5;4); (-6;5); (-7;5); (-6;6); (-6;8); (-5;7); (-5;8); (-4;7); (-4;8); (-3;6); (-3;3); (1;2); (4;3); (6;5); (5;3); (6;4); (5;2); (6;3) (5;1); (3;-2); (1;-3); (0;-5); глаз (-5;6). Ответ: курица.
Гость:
(- 7; - 2), (- 3; 4), (- 1; 4), (2; 7), (2; 4), (2; 4), (5; 4), (9; - 5), (10; - 9), (8; - 8), (5; - 10), (7; - 5), (3; - 2), (- 7; - 2). (0; 0),(0; 2), (2; 1), (3; 0), (0; 0). (- 4; 0), (- 4; 1), (- 3; 1), (- 3; 0), (- 4; 0). Дельфин динозавр (9; 0), (10; 1), (12; 2), (10; 9), (6; 12), (5; 16), (2; 16), (1; 17), (4; 17), (1; 19), (2; 20), (4; 19), (6; 19), (8; 18), (9; 14), (17; 13), (20; 10), (23; 8), (26; 4), (27; 1), (23; 4), (19; 6), (16; 7), (13; 0), (9; 0). Глаз: (5; 18).
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