напишите структурные формулы геометрических изомеров пентана-2
Химия
напишите структурные формулы геометрических изомеров пентана-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У пентана существуют 3 структурных изомера н-пентан CH3(CH2)3CH3, 2-метилбутан (CH3)2CHCH2CH3 2,2-диметилпропан (CH3)4C
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