В зоопарке многие зрители любюутся "хвостом" павлина. Когда павлин распускает свой хвост, около его вольера может собираться до 120 зрителей, В ясные дни павлин в течение дня раскрывает свой хвост до 15 раз, а в пасмурные - не ...
Математика
В зоопарке многие зрители любюутся "хвостом" павлина. Когда павлин распускает свой хвост, около его вольера может собираться до 120 зрителей, В ясные дни павлин в течение дня раскрывает свой хвост до 15 раз, а в пасмурные - не более 3 раз. Сколько зрителей сможет полюбоваться красотой павлиньего хвоста в течение недели, если было 4 ясных и 3 пасмурных дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120*15=1800 (зрителей)-соберутся в ясный день. 120 * 15 ____ 60 + 12 ____ 1800 2) 1800*4=7200 (зрителей)-соберутся за 4 ясных дня. 1800 * 4 _____ 7200 3) 120*3=360 (зрителей)-соберутся в пасмурный день. 4) 360*3=1080 (зрителей)-соберутся за 3 пасмурных дня. 5) 7200+1080=8280 (зрителей)-смогут полюбоваться красотой павлиньего хвоста в течение недели. 7200 + 1080 ______ 8280 Ответ: 8280 зрителей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Напишите небольшое сочинение на тему "Почему ты изучаешь английский язык"??? Нужно 10-15 предложений на английском
Русский язык
Сочинение-рассуждение на тему: Способны ли птицы и животные испытывать чувства не менее сильные,чем те,которые испытывают люди? пожалуйста,помогите!
Математика
Площадь прямоугольника в 2 раза больше площади квадрата. Длина прямоугольника равна 6 дм. Чему равна длина прямоугольника, если сторона квадрата ра...