В зоопарке многие зрители любюутся "хвостом" павлина. Когда павлин распускает свой хвост, около его вольера может собираться до 120 зрителей, В ясные дни павлин в течение дня раскрывает свой хвост до 15 раз, а в пасмурные - не ...

Математика

В зоопарке многие зрители любюутся "хвостом" павлина. Когда павлин распускает свой хвост, около его вольера может собираться до 120 зрителей, В ясные дни павлин в течение дня раскрывает свой хвост до 15 раз, а в пасмурные - не более 3 раз. Сколько зрителей сможет полюбоваться красотой павлиньего хвоста в течение недели, если было 4 ясных и 3 пасмурных дня?

Автор: Гость