Виконайте синтаксичний розбір речення."Знесилений літами й війною ,Діоген лежав під парканом ,ненамагаючись навіть захистити себе від вітру і потоків дощу"
Қазақ тiлi
Виконайте синтаксичний розбір речення."Знесилений літами й війною ,Діоген лежав під парканом ,ненамагаючись навіть захистити себе від вітру і потоків дощу"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Знесилений літами й війною - уособлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом,Діоген - підмет, лежав - присудок, під парканом - обставина місця або додаток ,ненамагаючись навіть захистити себе від вітру і потоків дощу - уособлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом. (розповідне, неокличне, просте, двоскладне, повне, поширене, ускладнее уособленним означенням, вираженим дієприкметниковим зворотом, та уособленною обставиною, вираженою диєприслівниковим зворотом)
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