найдите пятый член геометрической прогрессии если известно что b1=6, b3=2/3
Алгебра
найдите пятый член геометрической прогрессии если известно что b1=6, b3=2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b1=6 b3=2/3 b1*q^2=b3 6*q^2=2/3 q^2=2/18 q^2=1/9 q=+-1/3 q1=1/3 q2=-1/3 b5(1)=b1*q^4=6*(1/3)^4=2/27 b5(2)=b1*q^4=6*(-1/3)^4=2/27 Ответ: 2/27
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Виконайте синтаксичний розбір речення."Знесилений літами й війною ,Діоген лежав під парканом ,ненамагаючись навіть захистити себе від вітру і поток...
Математика
В зоопарке многие зрители любюутся "хвостом" павлина. Когда павлин распускает свой хвост, около его вольера может собираться до 120 зрителей, В ясн...