найдите пятый член геометрической прогрессии если известно что b1=6, b3=2/3

Алгебра
найдите пятый член геометрической прогрессии если известно что b1=6, b3=2/3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b1=6  b3=2/3 b1*q^2=b3 6*q^2=2/3 q^2=2/18 q^2=1/9 q=+-1/3 q1=1/3                                             q2=-1/3 b5(1)=b1*q^4=6*(1/3)^4=2/27            b5(2)=b1*q^4=6*(-1/3)^4=2/27   Ответ: 2/27    
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