сочинение на тему какие книги я хотел бы видеть в своей домашней библиотеке

Гость: Гость:

Я бы хотел(ла) наблюдать в совей библиотеки хорошую и добрую литературу. Интересные книги о наукие, путешествии и открытиях. Литературу 19-ого века. Сборники стихов А.С Пушкина , Лермонтова и других не мало известных русских писателей . Многие интересные и поучительные рассказы .Хотелбы иметь книгу " Высказывание Историчексих Личностей" . Ведь книга друг и нам надо правельно весть с ней разговор во время чтения.