сочинение на тему какие книги я хотел бы видеть в своей домашней библиотеке
Литература
сочинение на тему какие книги я хотел бы видеть в своей домашней библиотеке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы хотел(ла) наблюдать в совей библиотеки хорошую и добрую литературу. Интересные книги о наукие, путешествии и открытиях. Литературу 19-ого века. Сборники стихов А.С Пушкина , Лермонтова и других не мало известных русских писателей . Многие интересные и поучительные рассказы .Хотелбы иметь книгу " Высказывание Историчексих Личностей" . Ведь книга друг и нам надо правельно весть с ней разговор во время чтения.
Гость:
Я очень люблю детективы,так-как меня захватывают разные приключения.В своей домашней библеотеке я бы хотел увидить много разных книг в том чесле и детективов,к примеру:приключения,немного бы сказок,расссказов и так же очень много другого.Ведь Книги — это инструмент насаждения мудрости. Читая книги с каждой страницой захватываешься увлечённым рассказом.
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