Почему в слове гористый не чередование,а безударная проверяемая гласная корня?
Русский язык
Почему в слове гористый не чередование,а безударная проверяемая гласная корня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как корень-гор. и проверить можно подбирая однокоренные слова:гора,нагорный,пригорок,в которых гласная корня находится под ударением.
Гость:
Гористый - гора, т.е.некая возвышенность, а корни с чередованием -гор - гар - имеют значение ГОРЕНИЯ (гореть, сгорать, угар...).Поэтому слово "гористый" имеет проверочное слово - ГОРЫ.
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