представьте что вы Герасим из МУМУ который умеет грамотно излогать свои мысли Написать от имени Герасима к Татьяне письмо

Литература
представьте что вы Герасим из МУМУ который умеет грамотно излогать свои мысли Написать от имени Герасима к Татьяне письмо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Татьяна,я давно хотел сказать что,с каждым днём вы нравитесь мне всё больше и больше. Мне очень жаль что я не могу рассказать все истории которые я знаю,пел бы тебе песни.Но я рад что могу тебе дарить подарки,надеюсь они тебе нравятся.Я благодарю тот день когда впервые увидел тебя!
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