представьте что вы Герасим из МУМУ который умеет грамотно излогать свои мысли Написать от имени Герасима к Татьяне письмо

Гость: Гость:

Татьяна,я давно хотел сказать что,с каждым днём вы нравитесь мне всё больше и больше. Мне очень жаль что я не могу рассказать все истории которые я знаю,пел бы тебе песни.Но я рад что могу тебе дарить подарки,надеюсь они тебе нравятся.Я благодарю тот день когда впервые увидел тебя!