Решите неравенство: (3x-5)*корень5x-3 меньше =0 Подробное решение!

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(3x-5) √5x-3≤0 Произведение двух множителей меньше нуля, когда множители имеют разные знаки, а равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. Второй множитель под знаком арифметического квадратного корня, следовательно, 5х-3≥0, тогда 3х-5≤0. Получаем систему: 5х-3≥0, 3х-5≤0; 5х≥3, 3х≤5; х≥0,6, х≤5/3. Ответ: [0,6; 1 2/3]