план из 5-7 пунктов рассказа тимур и его команда

Литература
план из 5-7 пунктов рассказа тимур и его команда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)проевление его характера в речи,в поступках,в отношение к людям. только первое помню
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