Перебудуй подане речення у спонукальне. Учнi вчаться бути старанними i вiдповiальними намагаються виконувати своi обiцянки
Қазақ тiлi
Перебудуй подане речення у спонукальне. Учнi вчаться бути старанними i вiдповiальними намагаються виконувати своi обiцянки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учні, вчіться бути старанними і відповідальними, намагайтесь виконувати свої обіцянки!
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