градусная мера угла AOB составляет 10% градусной меры развёрнутого угла сколько % составляет градусная мера угла AOB от градусной меры прямого угла
Математика
градусная мера угла AOB составляет 10% градусной меры развёрнутого угла сколько % составляет градусная мера угла AOB от градусной меры прямого угла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Градусная мера угла АОВ будет составлять 5% от градусной меры прямого угла.
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