найдите наименьшую и наибольщую из всех сумм,которые могут быть составлены с помощью четырёх: а) одинаковых монет б) разных монет,в) одинаковых купюр,г) разных купюр
Математика
найдите наименьшую и наибольщую из всех сумм,которые могут быть составлены с помощью четырёх: а) одинаковых монет б) разных монет,в) одинаковых купюр,г) разных купюр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 10руб+10руб+10руб+10руб=40руб и 1коп+1коп+1коп+1коп=4коп б) 10руб+5руб+2руб+1руб=18руб и 1коп+5коп+10коп+50коп=66коп в)5000руб + 5000 руб+5000руб+5000руб= 20000руб 10руб+10руб+10руб+10руб=40руб г)5000руб+1000руб+500руб+100руб=6600руб и 10руб+50руб+100руб+500руб=660руб
Гость:
привет незнаю точно но мне кажется а) наименьшаа 4 копейки наибольшая 40 рублей б)66 копеек 18 рублей в)40 рублей и 20000тысяч г) 1610 тысяч 6600рублей
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