найдите наименьшую и наибольщую из всех сумм,которые могут быть составлены с помощью четырёх: а) одинаковых монет б) разных монет,в) одинаковых купюр,г) разных купюр

Математика

найдите наименьшую и наибольщую из всех сумм,которые могут быть составлены с помощью четырёх: а) одинаковых монет б) разных монет,в) одинаковых купюр,г) разных купюр

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