1)Имеются три розы:белая,красная,желтая.Сколько можно составить различных букетов из трех роз? 2)В чемпионате мира по хоккею в высшей лиге участвует 16 команд.Сколько вариантов состава неудачников чемпионата мира может получить...

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Только 1 способом. Все три розы сразу, а порядок их не важен. Для выбора последнего места имеется всего 16 команд, а для предпоследнего 15. Значит всего 240 вариантов, так как 16 Х 15 = 240 используем правило произведения