1)Имеются три розы:белая,красная,желтая.Сколько можно составить различных букетов из трех роз? 2)В чемпионате мира по хоккею в высшей лиге участвует 16 команд.Сколько вариантов состава неудачников чемпионата мира может получить...
Алгебра
1)Имеются три розы:белая,красная,желтая.Сколько можно составить различных букетов из трех роз? 2)В чемпионате мира по хоккею в высшей лиге участвует 16 команд.Сколько вариантов состава неудачников чемпионата мира может получиться?(т.е. займут последние 2 места)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только 1 способом. Все три розы сразу, а порядок их не важен. Для выбора последнего места имеется всего 16 команд, а для предпоследнего 15. Значит всего 240 вариантов, так как 16 Х 15 = 240 используем правило произведения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какие новые формы воздействия властей на творческую интеллигенцию появились в в середине 60-х - середине 80-х гг?
Қазақ тiлi
Перебудуй подане речення у спонукальне. Учнi вчаться бути старанними i вiдповiальними намагаються виконувати своi обiцянки
История
10. Bставь пропущенные словa. favourite, by heart, second, Maths, have, lessons I have a friend. His name is Jason. He is only six. But he goes to ...