помогите пожалуйста!!!)))сколькими способами можно купить две порции мороженного,если в продаже есть вафельные стаканчики, конусы, шоколадные брикеты и экскимо??
Алгебра
помогите пожалуйста!!!)))сколькими способами можно купить две порции мороженного,если в продаже есть вафельные стаканчики, конусы, шоколадные брикеты и экскимо??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 способа - 1 порция 4*4 способа - 2 порции ответ: 16 способов
Гость:
4 способа - 1 порция 4*4 способа - 2 порции ответ: 16 способов.
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