помогите пожалуйста!!!)))сколькими способами можно купить две порции мороженного,если в продаже есть вафельные стаканчики, конусы, шоколадные брикеты и экскимо??

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помогите пожалуйста!!!)))сколькими способами можно купить две порции мороженного,если в продаже есть вафельные стаканчики, конусы, шоколадные брикеты и экскимо??

Автор: Гость