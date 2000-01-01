определить количество вещества и число молекул в 2,2 кг углекислого газа
Физика
определить количество вещества и число молекул в 2,2 кг углекислого газа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) найдем молярную массу Mr = 12 + 2*16 = 44 г/моль (по таблице Менделеева) 2) число молекул в 1 моле = числу Авагадро n = Na * M/Mr = 6*10^23 *(2000/44 ) n = 2,72 * 10^25 молекул
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