NaOH + SO2 = ?  должен получиться раствор средней соли. какой? 

Химия
NaOH + SO2 = ?  должен получиться раствор средней соли. какой? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сульфит натрия   2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O
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