Заполни пропуски словами, данными в скобках. Образец: He skates well (skate). 1) A fox________in the forest (live). 2)Jim__________his home (like). 3) Ann_________well (sing). 4) The pupil_______well (jump).
Английский язык
Заполни пропуски словами, данными в скобках. Образец: He skates well (skate). 1) A fox________in the forest (live). 2)Jim__________his home (like). 3) Ann_________well (sing). 4) The pupil_______well (jump).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
lives likes sings jumps
Гость:
1) A fox lives in the forest (live). 2)Jim likes his home (like). 3) Ann sings well (sing). 4) The pupil jumps well (jump).
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