Надо вставить заместо пробела что-то. Эти буквы обозначают два звука в _______ слова,после___________ звуков,после разделительных ь и ъ.
Русский язык
Надо вставить заместо пробела что-то. Эти буквы обозначают два звука в _______ слова,после___________ звуков,после разделительных ь и ъ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти буквы обозначают два звука в НАЧАЛЕ слова, после ГЛАСНЫХ звуков, после разделительных Ь Ъ
Гость:
Эти буквы обозначают два звука в начале слова,после гласных звуков,после разделительных ь и ъ.
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