В классе 36 учеников.Отметку "5" имеют 8 человек,отметку "4" 12 человек, а остальнык отметку "3" какое должно быть решение задачи,чтобы построить круговую диаграмму. с объяснением.
Математика
В классе 36 учеников.Отметку "5" имеют 8 человек,отметку "4" 12 человек, а остальнык отметку "3" какое должно быть решение задачи,чтобы построить круговую диаграмму. с объяснением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36-8-12=16человек получили "3". 8/36*100%=22,22% 12/36*100%=33,33% 16/32*100%=44,44% И теперь строить круговую диаграмму
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