В классе 36 учеников.Отметку "5" имеют 8 человек,отметку "4" 12 человек, а остальнык отметку "3" какое должно быть решение задачи,чтобы построить круговую диаграмму. с объяснением.

Математика

В классе 36 учеников.Отметку "5" имеют 8 человек,отметку "4" 12 человек, а остальнык отметку "3" какое должно быть решение задачи,чтобы построить круговую диаграмму. с объяснением.

Автор: Гость