В ящике было 120 кг риса.Через несколько дней в ящике осталось 25% находившегося там риса.Сколько риса взяли из ящика?
Математика
В ящике было 120 кг риса.Через несколько дней в ящике осталось 25% находившегося там риса.Сколько риса взяли из ящика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100 - 25 = 75 % риса взяли 2) 120 кг х 75 % : 100 % = 90 кг риса взяли из ящика это из контр.работы 5 класс ,мой младший брат вчера решал.
Гость:
120 - 100% х - 25% Решаем пропорцию: 120*25/100=30кг 120-30=90 кг Ответ: 90 кг.
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