В ящике было 120 кг риса.Через несколько дней в ящике осталось 25% находившегося там риса.Сколько риса взяли из ящика?

Математика

В ящике было 120 кг риса.Через несколько дней в ящике осталось 25% находившегося там риса.Сколько риса взяли из ящика?

Автор: Гость