Страна ZOZ В стране Зоз живет 3 типа людей: рыцари , которые всегда говорят правду,лжецы,которые всегда лгут,и гости, которые становятся теми,кем себя назовут. Однажды утром на главной площади собрались три группы людей по 30 ч...

Гость: Гость:

Так как рыцари всегда говорят правду, а лжецы всегда лгут, то только гости могут назвать себя лжецами. Итак, группа, назвавшаяся лжецами, - это гости, их 30 человек, и они становятся лжецами. Далее, только лжецы и гости могут называть себя гостями. Поэтому группа, так себя назвавшая, состоит из 15 лжецов и 15 гостей. В этом случае гости остаются гостями. Это значит, что группа, назвавшая себя рыцарями, состоит из людей всех типов, по 10 человек каждого, и гости из этой группы становятся рыцарями. В итоге оказывается: 15 гостей (те 15, которые назвали себя правильно), 20 рыцарей (10 настоящих и 10 из числа гостей) и 55 лжецов (10 - назвавших себя рыцарями, 15 - представившихся госттями и 30 гостей, назвавшихся лжецами).