Билет на электричку стоит 40р. Ожидается повышение цены на 10%. Какое наибольшее количество билетов можно будет купить на 300 рублей.
Математика
Билет на электричку стоит 40р. Ожидается повышение цены на 10%. Какое наибольшее количество билетов можно будет купить на 300 рублей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 руб - 100% х руб - 110% х = 40*110/100=44 300/44=6, остаток 36 Ответ: 6
Гость:
1)40*0,1= на 4 грн будет повышение цены. 2)40+4=44(р)-новая цена билета. 3)300:44 ≈6 билетов наибольшее количество билетов можно будет купить на 300 рублей.
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