Билет на электричку стоит 40р. Ожидается повышение цены на 10%. Какое наибольшее количество билетов можно будет купить на 300 рублей.

Математика

Билет на электричку стоит 40р. Ожидается повышение цены на 10%. Какое наибольшее количество билетов можно будет купить на 300 рублей.

Автор: Гость