небосклон обнимающего напоминает впечатления первобытная однообразнее   способы образования этих слов 

Гость: Гость:

Небосклон- сложение основ слов с помощью соединительной гласной "О"(небо и склон); Обнимающего- суффиксальный способ образования(суффикс-ющ) ; Напоминает-прставочный способ образования(приставка-на) ; Впечатления- приставочно-суффиксальный способ образования(приставка-в, суффикс-л, ени); Первобытная- сложение основ слов с помощью соединительной гласной "О" (Первый и быт); Однообразнее- сложение основ слов с помощью соединительной гласной "О" + суффиксальный( один и образ ; суффикс ЕЕ);