небосклон обнимающего напоминает впечатления первобытная однообразнее способы образования этих слов
Русский язык
небосклон обнимающего напоминает впечатления первобытная однообразнее способы образования этих слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небосклон- сложение основ слов с помощью соединительной гласной "О"(небо и склон); Обнимающего- суффиксальный способ образования(суффикс-ющ) ; Напоминает-прставочный способ образования(приставка-на) ; Впечатления- приставочно-суффиксальный способ образования(приставка-в, суффикс-л, ени); Первобытная- сложение основ слов с помощью соединительной гласной "О" (Первый и быт); Однообразнее- сложение основ слов с помощью соединительной гласной "О" + суффиксальный( один и образ ; суффикс ЕЕ);
Гость:
Небосклон - сложение двух основ с помощью соед.гласн.О (небо и склон) обнимающего - суффиксальный (суф. ЮЩ) напоминает - приставочный способ (прист. -НА) впечатления - суффиксальный (-ЕНИ от впечатлить) первобытная - сложение основ + суффиксальный (первый быт + суф.Н) однообразнее - суффиксальный (суффикс-ЕЕ от однообразный)
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