Помогите ответить на три вопроса: 1 .Какие знаки завершения используются в простом предложении ? 2. В каких случаях в простом предложении используются знаки разделения ? 3. В каких случаях в простом предложении используют...
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Помогите ответить на три вопроса: 1 .Какие знаки завершения используются в простом предложении ? 2. В каких случаях в простом предложении используются знаки разделения ? 3. В каких случаях в простом предложении используются знаки выделения? В чем особенность этих знаков ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.точка 2.При перечислении однородных членов,При конкретизации употребляется двоеточие,Если перед перечислением нет обобщающего слова, но необходимо предупредить читателя, что далее следует какой-либо перечень,Тире. Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженным существительным в именительном падеже,А так же при повтороном употребелении союза. 3.Знаки выделения всегда в середине предложения, всегда парные. Запятые, тире, скобки, кавычки. Выделяются все осложнения простого предложения: вводные слова и словосочетания, обращения, уточняющие и обособленные члены предложения.
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