Алюрова заключила с известным парихмахером Волковым договор, согласно которому он обязуется 10 июня в 9 часов утра приехать домой к Алюровой, чтобы сделать ей причестку. В назначенное время вместо Волкова приехал Соколов и пояс...
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Алюрова заключила с известным парихмахером Волковым договор, согласно которому он обязуется 10 июня в 9 часов утра приехать домой к Алюровой, чтобы сделать ей причестку. В назначенное время вместо Волкова приехал Соколов и пояснил что Волков занят в своем салоне поэтому попросил его исполнить заключенное соглашение с Алюровой. Алюрова отказалась от услуг Соколова, позвонила Волкову и потребовала его лично исполнить обязательства. Вопрос Правильно ли поступил Волков? на какую стать нужно ссылаться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волков поступил не правильно. Это утверждение объясняется тем, что между клиенткой Алюровой и парикмахером Волковым был установлен договор, а раз есть договор т.е. письменное обязательство, то та сторана, которая нарушила условия данного договора поступает неправильно.
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