Алюрова заключила с известным парихмахером Волковым договор, согласно которому он обязуется 10 июня в 9 часов утра приехать домой к Алюровой, чтобы сделать ей причестку. В назначенное время вместо Волкова приехал Соколов и пояс...

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Алюрова заключила с известным парихмахером Волковым договор, согласно которому он обязуется 10 июня в 9 часов утра приехать домой к Алюровой, чтобы сделать ей причестку. В назначенное время вместо Волкова приехал Соколов и пояснил что Волков занят в своем салоне поэтому попросил его исполнить заключенное соглашение с Алюровой. Алюрова отказалась от услуг Соколова, позвонила Волкову и потребовала его лично исполнить обязательства. Вопрос Правильно ли поступил Волков? на какую стать нужно ссылаться?

Автор: Гость