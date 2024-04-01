После того, как была продана четверть конфет, вес ящика сконфетами уменьшился на 24%. Определите массу пустого ящика, если ящик с конфетами имеет массу – 45 кг.

Математика

После того, как была продана четверть конфет, вес ящика сконфетами уменьшился на 24%. Определите массу пустого ящика, если ящик с конфетами имеет массу – 45 кг.

Автор: Гость