После того, как была продана четверть конфет, вес ящика сконфетами уменьшился на 24%. Определите массу пустого ящика, если ящик с конфетами имеет массу – 45 кг.

Математика
После того, как была продана четверть конфет, вес ящика сконфетами уменьшился на 24%. Определите массу пустого ящика, если ящик с конфетами имеет массу – 45 кг.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кг потому что 1/4/24%=х/100 0,25*100/24 = если округлить 1кг.  тут решается при помощи пропорции
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