вычислите объём (н. у.) хлороводорода в 200 г раствора соляной кислоты, имеющем 14,6% массовой доли HCl. 

Гость: Гость:

w=m(в-ва) ---------==>>m(в-ва)=m(р-ра)*w=0.146*200=29.2 г m(р-ра) так как масса HCl=29.2 то можем найти химической кол-во и оно равняется m/M=29.2/36=0.8 моль значит объём равняется Vm*n=22.4 дм3/моль * 0.8=18.2 дм3