1)распознайте в трех пробирках растворы серной кислоты, гидрооксида натрия, и хлорида натрия 2)Исследуйте, содержит ли раствор мыла щедочи.

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1) Чтобы распознать щёлочь NaOH -можно добавить в раствор несколько капель фенолфталеина,раствор приобретёт малиновую окраску. Чтобы распознать хлорид натрия, добавим раствор нитрата серебра NaCl+ AgNO3= AgCl( белый творожистый осадок) + NaNO3 А третий раствор серной кислоты можно распознать методом исключения, но для верности ,можно добавить раствор хлорида бария. H2SO4+BaCl2= BaSO4( мелкокристаллический осадок) +2HCl