на лодочной станции надо покрасить 168 лодок один мастерможет выполнить эту работу за 28 дней а другой за 21 день за сколько дней они могут выполнить эту работу вместе

Математика

на лодочной станции надо покрасить 168 лодок один мастерможет выполнить эту работу за 28 дней а другой за 21 день за сколько дней они могут выполнить эту работу вместе

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