на лодочной станции надо покрасить 168 лодок один мастерможет выполнить эту работу за 28 дней а другой за 21 день за сколько дней они могут выполнить эту работу вместе
Математика
на лодочной станции надо покрасить 168 лодок один мастерможет выполнить эту работу за 28 дней а другой за 21 день за сколько дней они могут выполнить эту работу вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)168:28=6(лодок)-красит первый мастер за один день. 2)168:21=8(лодок)-красит второй мастер за один день. 3)6+8=14(лодок)-покрася вдвоем за один день. 4)168:14=за 12 дней они могут выполнить эту работу вместе.
Гость:
1)168:28=6лодок в день красит 1 мастер 2)168:21=8 лодок в день красит 2 мастер 3)6+8=14 лодок в день красят оба мастера 4)168:14=12 дней сделают эту работу вместе Ответ :за 12 дней они могуут выполнить эту работу вместе
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