cos3x*sin5x-cos4x*sin4x=0 решите тригонометрическое уравнение
Математика
cos3x*sin5x-cos4x*sin4x=0 решите тригонометрическое уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos3x*sin5x и cos4x*sin4x данные выражения сворачиваются в формулу и получится (1/2(sin(-2x)+sin8x))-1/2sin8x=0 -1/2sin2x+1/2sin8x-1/2sin8x=0 -1/2sin2x=0 sin2x=0 2x=пk k-целое число x=пk/2 k-целое число
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