Сколько бит содержит 8 Мбайт? с объяснением плиз

Экономика
Сколько бит содержит 8 Мбайт? с объяснением плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*1024*1024*8=67`108`864 бит в мегабайте 1024 килобайт в килобайте 1024 байт в байте 8 бит
Гость:
8 * 1024 * 1024 * 8= 67108864 
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