Сколько бит содержит 8 Мбайт? с объяснением плиз
Экономика
Сколько бит содержит 8 Мбайт? с объяснением плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*1024*1024*8=67`108`864 бит в мегабайте 1024 килобайт в килобайте 1024 байт в байте 8 бит
Гость:
8 * 1024 * 1024 * 8= 67108864
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Жители острова делают каноэ из стволов срубленных деревьев на берегу океана,а деревья добывают в Корабельной роще.Помоги Пеппи с помощью плана,сост...
Математика
на лодочной станции надо покрасить 168 лодок один мастерможет выполнить эту работу за 28 дней а другой за 21 день за сколько дней они могут выполни...
Русский язык