туристы проехали 60км,что составило дветретих пути.найдите длину всего пути.
Математика
туристы проехали 60км,что составило дветретих пути.найдите длину всего пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60*3:2=90(км)- длина всего пути.
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