"Чичиков заметил, что многие дамы, перемигнулись между собою с какою-то злобною, едкою усмешкою." Выполнить синтаксический разбор предложения.

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Чичиков заметил, что многие дамы перемигнулись между собою с какою-то злобною, едкою усмешкою. (повествовательное, невоклицательное, сложное, союзное, сложноподчиненное, состоит из 2 частей: 1 (Чичиков заметил) - главная, 2 - придаточная) Заметил (что?) - придаточное изъяснительное. 1. простое, двусоставное. полное, нераспространенное, неосложненное. 2. простое, двусоставное, полное, распространенное, осложнено однородными опрпделениями. Чичиков- подлеж., заметил - сказуемое, что - союз, чл.предл. не явл., многие - определение,дамы -подлежащее, перемигнулись - сказуемое,между -предлог. членом предлож. не является, собою - дополнение, с -предлог, членом предл. не явл., какою-то - определение,злобною - определю, едкою - определ. усмешкою - дополнение.