Помогите пожалуйста решить! найдите углы вписанного треугольника одна сторона которого является диаметром,а вторая хордой равной радиусу
Геометрия
Помогите пожалуйста решить! найдите углы вписанного треугольника одна сторона которого является диаметром,а вторая хордой равной радиусу
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