Помогите пожалуйста решить!   найдите углы вписанного треугольника одна сторона которого является диаметром,а вторая хордой равной радиусу  

Геометрия
Помогите пожалуйста решить!   найдите углы вписанного треугольника одна сторона которого является диаметром,а вторая хордой равной радиусу  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
как италики добились права быть римскими гражданами?
Ответить
Обществознание
что для меня означает украина современная соченения не большое (на украинском языке) 
Ответить
Математика
помогите решить Баобаб, растущий в Африке, является одним из самых крупных деревьев.Площадь его поперечного сечения может быть в- раз площади класс...
Ответить
Математика
найдите а)4/7 от 28 б)35% от 70 в)число 5/8 которого равны 40
Ответить
Русский язык
"Чичиков заметил, что многие дамы, перемигнулись между собою с какою-то злобною, едкою усмешкою." Выполнить синтаксический разбор предложения.
Ответить